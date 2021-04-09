Девушке, которая гуляла с бело-красно-белым зонтом на проспекте Победителей в Минске дали 25 суток ареста. Фото: tut.by

Девушке, которая гуляла с бело-красно-белым зонтом на проспекте Победителей в Минске дали 25 суток ареста. Также сутки получили ее мать и брат. Об этом сообщает портал tut.by.

Юлию Михайлову, которая гуляла с бело-красно-белым зонтом на проспекте Победителей в Минске, судили по части 3 статьи 24.23 КоАП. Из материалов дела следует, что в течение года девушка уже привлекалась к административной ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Дело рассматривала судья Виктория Шабуня.

В протоколе об административном правонарушении, который был составлен старшим участковым инспектором Центрального РУВД Малевичем, указано, что апреля Юлия Михайлова в период с 18.05 до 18.10 нарушила закон о проведении массовых мероприятий – «принимала участие в организованном массовом движении граждан в количестве 10 человек по проспекту Победителей с целью выражения своих общественно-политических интересов». Милиционер также отмечает, что в руках девушки держали бело-красно-белые зонтики и кричали «Жыве Беларусь!»

Девушка не отрицала, что 6 апреля, во вторник, находилась на проспекте Победителей. На фото с «прогулки», которое было в материалах дела, она себя узнала.

Судья Виктория Шабуня назначила 30-летней Юлии Михайловой 25 суток административного ареста.

Также состоялся суд и над мамой девушки – 56-летней Татьяной Михайловой. На нее был составлен протокол за неповиновение по статье 24.3 КоАП. Дело рассматривал судья Дмитрий Карсюк.

На все вопросы женщина отвечала бодро, хотя и отмечала, что у нее есть хронические проблемы с легкими. В камере на Окрестина было открыто окно и женщине было тяжело дышать.

Адвокат Татьяны Михайловой просил отложить рассмотрение дела на час и вызвать в суд свидетеля – соседа по улице, который видел момент задержания и может предоставить записи. Судья данное ходатайство отклонил.

Согласно протоколу, 7 апреля, в среду, Татьяна Михайлова имела умысел на неповиновение сотрудники УВД, который исполнял свои служебные полномочия, «при сопровождении в служебный автомобиль упиралась ногами в землю, и тем самым оказывала неповиновение».

Женщина сказала, что это неправда. Она также привела свою версию случившегося. В среду, 7 апреля, Татьяна наводила порядок в доме и не сразу услышала, что в дверь постучали. Она сразу же открыла дверь, когда услышала: «Мы сейчас выломаем двери, это милиция».

- В дом вошло человек 10-15. Они сразу же разбрелись в разные стороны, чтобы найти кого-то, - пояснила Татьяна.

Она добавила, что добровольно села в машину и ее отвезли в Центральное РУВД.

После нескольких перерывов и почти трех часов разбирательства судья Дмитрий Карсюк признал Татьяну Михайлову виновной и назначил ей пять суток административного ареста.

Суд состоялся и над братом Юлии Михайловой – 26-летним Петром Михайловым. На Петра составили протокол по статье 24.3 КоАП.

Из протокола следовало, что 7 апреля, в среду, возле Центрального РУВД, будучи задержанным для установления личности, молодой человек оказал неповиновение, которое выражалось в том, что он начал упираться ногами в землю, а также хватался за форменное обмундирование.

Петр виновным себя не признал и рассказал, что 7 апреля собирался к врачу, ждал на остановке маршрутку. В тот момент к нему подошла сестра. Через пару минут подъехала машина, из которое вышли трое мужчин в гражданской одежде и масках, показали удостоверения и сказали отойти в сторону.

- Мы отошли, они наши вещи проверили, забрали телефоны. Потом попросили последовать в автомобиль. Меня доставили в здания. Я никакого неповиновения не оказывал, - рассказал Петр.

В рапорте, который был составлен милиционеров Александровичем, указано, что в РУВД на рассмотрении находился материал по факту участия гражданки Михайловой в несанкционированном массовом мероприятии. Михайлова задержали для установления личности.

Судья Дмитрий Карсюк назначил Петру Михайлову шесть суток ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Часть задержанных - члены многодетной семьи»: в милиции сообщили о задержании девушек в бчб-одежде, которые гуляли по проспекту Победителей в Минске.

В ГУВД добавили, что задержанные проживают в доме, построенном при помощи господдержки. (подробности)

«Глаза болели, как после сварки без щитка». Лидер ОГП после 15 суток на Окрестина рассказал о хлорке и отсутствии матрасов.

По словам Николая Козлова, задержанным приходится спать на полу. (подробности)