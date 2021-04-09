С 13 апреля возобновляются ежедневные поезда из Беларуси до Москвы и Санкт-Петербурга

Ежедневное железнодорожное сообщение между Беларусью и Россией постепенно восстанавливается. Фото: Надежда БУТОВИЧ

О том, что Белорусской железной дорогой возобновляется ежедневное сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба перевозчика на официальном сайте.

- Международное пассажирское сообщение поэтапно возобновляется во взаимодействии с РЖД, - подчеркнули в пресс-службе.

Так со вторника, 13 апреля, начнут ходить: ежедневно скорый поезд Минск - Москва (№2/1), состав Брест/Минск - Санкт-Петербург (№ 52/51), и через день - белорусский поезд Москва - Брест (№ 4/3).

Спустя две недели, с 27 апреля, планируется восстановить в сообщении пассажирский состав Минск/Гомель - Адлер (№302/301). Однако в БелЖД уточняют, что сначала этот поезд будет курсировать только раз в четыре дня.

Как и ранее, этими поездами могут воспользоваться только белорусы или россияне.

Что касается стоимости билетов, то пока в расписании цена не указана, а на многие поезда в российском направлении и вовсе «мест нет». Но есть цена в другом поезде, отправляющемся из Минска в Москву 13 апреля после 22.00 вечера, там стоимость плацкарта чуть более 111 белорусских рублей, а СВ - свыше 420 белрублей.

Всю актуальную информацию узнавайте на сайте перевозчика или по номеру справки «105».

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