Сосо Павлиашвили рассказал, что ему советовали не ехать на «Славянский базар», но у него есть свое мнение. Фото: kvitki.by

Сосо Павлиашвили рассказал, что ему советовали не ехать на «Славянский базар», но на фестивале его попросил выступить хороший друг и он приедет. Об этом сообщает российское информационное агентство «Национальная служба новостей».

Имя певца есть в афише фестиваля – в гала-концерте «Шансон ТВ – Все звезды». Он завершит «Славянский базар» вечером 19 июля.

- Я не буду выступать на «Славянском базаре», я буду выступать на концерте «Шансон ТВ». Об этом меня попросил мой хороший друг, продюсер телеканала «Шансон» Валерий Макущенко. Тем, кто мне советует не ехать, я хочу им вопрос задать: если бы их друг попросил его поддержать, они бы не поддержали? Если они не знают, что такое дружба, пусть у меня поучатся – заявил Павлиашвили.

По его мнению, певец несет ответственность перед публикой и не может выбирать своего слушателя по каким-либо критериям.

- Это моя профессия. Вне зависимости от того, какой веры, национальности или политических взглядов мои слушатели, я просто обязан перед ними выступить. Бог мне дал это право, - отметил Павлиашвили.

Исполнитель посоветовал перестать делить людей по принципу вероисповедания или политубеждений.

- Я не состою ни в одной партии, у меня нет никаких званий. Я иду за Богом. Не создавайте себе кумиров ни со стороны власти, ни со стороны оппозиции. Это заканчивается плохо, - подытожил певец.

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