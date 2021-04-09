Генпрокуратура: Было возбуждено уголовное по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период

Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы ВОВ. Фото: Генпрокуратура

Генеральный прокурор Андрей Швед рассказал, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период. Его слова приводит БелТА.

- В целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и нацбезопасности, мною было возбуждено уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси, - заявил генпрокурор Швед.

Он также отметил, что сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить исторические факты.

- Итоги расследования будут положены в основу идеологической учебно-воспитательной и информационной работы. Для того, чтобы через понимание истории сберечь преемственность между поколениями и память народа. Изучение геноцида белорусского народа необходимо вписать во все обязательные образовательные программы, - подчеркнул Андрей Швед.

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