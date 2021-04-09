Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о событиях в Беларуси после президентских выборов 2020 года

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о событиях в Беларуси Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич пишет книгу о событиях в Беларуси, которые произошли после президентских выборов 2020 года. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

- Антон Павлович Чехов сказал, что задача литературы – ставить диагноз. На данный момент я пишу книгу о событиях в Беларуси, которые произошли после президентских выборов 2020 года. Со мной связываются многие люди, присылают мне свои воспоминания, - рассказала Алексиевич.

По мнению писательницы, белорусы на данный момент живут между двумя опасностями.

- Белорусы сейчас живут между двумя опасностями: Лукашенко и Россией. Мы хотим создать независимую и процветающую страну. Но как? Я писательница, а не политик. В своей книгу пытаюсь найти ответ на этот вопрос, - заявила Алексиевич.

И добавила, что белорусы стремились «к своего рода ненасильственной революции».

- Мы хотели этого добиться без пролития крови. Да, это был идеалистический план, - подытожила Нобелевский лауреат.

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