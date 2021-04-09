Ситуация на границе Украины и России: разговор Путина с Меркель, заявление США и Зеленский в Донбасе

Контрольная проверка боевой готовности войск в 5 регионах РФ. Фото: Минобороны РФ.

В последние дни участилось количество сообщений об росте напряженности на Донбассе. В связи с этим политические лидеры предприняли ряд шагов.

Так в четверг, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе. Как сообщила пресс-служба украинского лидера, в рабочей поездке Зеленский посетил позиции на переднем крае обороны, где «фиксируется наибольшее количество нарушений режима всеобъемлющего и устойчивого прекращения огня».

Зеленский посетил позиции украинских войск на Донбассе. Фото: пресс-служба президента Украины.

В тот же день состоялись телефонные переговоры президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Как сообщила пресс-служба Федерального правительства ФРГ, канцлер Ангела Меркель в связи с усилением российского военного присутствия в районе востока Украины призвала Владимира Путина к деэскалации ситуации. А также призвала расформировать данные подкрепления и отвести войска в районе украинской границы.

Спецучения в Крыму военной полиции и военной автомобильной инспекции Черноморского флота. Фото: Минобороны РФ.

В свою очередь в пресс-службе Кремля, комментируя телефонный разговор с Меркель, подчеркнули, что прозвучало заявление о том, что имеют место «провокационные действия Киева». В частности российская сторона заявила, что в последнее время целенаправленно обостряется обстановка на линии соприкосновения.

Еще Владимир Путин подчеркнул, что необходимо неукоснительное выполнение украинскими властями ранее достигнутых договоренностей - налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и правовое оформление особого статуса Донбасса.

Меркель призвала Путина сократить военное присутствие у границ с Украиной. Фото: Фото: Michael Kappeler | DPA | Global Look Press

Также и власти США 8 апреля заявили о том, что фиксируется максимальное скопление российских войск у границы Украины с 2014-го года, пишет РБК. В Вашингтоне высказали обеспокоенность по этому поводу.

А в Кремле еще ранее констатировали, что «движение российских войск не угрожает другим странам». И по территории России армия может передвигаться по тем маршрутам, по которым считает нужным.