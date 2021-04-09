В Гродно прекратили дело «о пикете с гномиком, в руках которого был БЧБ-флаг». Фото: tut.by

В Гродно прекратили дело «о пикете гномиком, в руках которого был маленький бело-красно-белый флаг». Об этом сообщает портал S13.

Первое судебное заседание по административному делу о пикете с гномиком с бело-красно-белым флагом на окне состоялось в феврале 2021 года. Свидетелем проходила активистка движения «Антивандал» Ольга Бондарева. Она рассказала, что на прогулке на окне одного из многоэтажных домов она заметила декоративного гномика с бело-красно-белым флагом. Женщина сфотографировала игрушку и вызвала наряд милиции.

На владельца квартиры Юрия Яроша был составлен протокол. Мужчину обвинили в нарушении статьи 23.34 КоАП (в старой редакции Кодекса – Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Согласно обвинению, Ярош провел одиночный пикет, выставив на подоконник гномика с бело-красно-белым флагом.

На заседании судья Шпак вернул дело в ОВД Октябрьского района на доработку по причине того, что в протоколе имеются неточности и недоработки.

В пятницу, 9 апреля, состоялось очередное судебное заседание, на котором судья Шпак принял решение закрыт административный процесс по делу в связи с истекшим сроком привлечения к административной ответственности.

Свидетель Бондарева на процесс не явилась.

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