Белоруска, осужденная за коррупцию, более 10 лет скрывалась от правосудия в Африке: вот где ее задержали

Витебская "королева бензоколонки", осужденная за топливные махинации, более 10 лет скрывалась от правосудия в Африке, но ее все равно нашли. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Минск из Намибии доставили преступницу Викторию Цуник, объявленную в 2009-ом году в международный розыск, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Так сообщается, что 60-летняя белоруска стала фигуранткой уголовного дела еще в 2006-ом году. Витебский суд признал обвиняемую в должностных преступлениях и легализации материальных ценностей, приобретенных преступным путем, виновной и приговорил к 5,5 года лишения свободы.

Тогда госСМИ публиковали громкие заголовки о самой крупной топливной афере, совершенной под руководством индивидуальной предпринимательницы. В 2007-ом году в sb.by сообщалось, что сумма похищенных Цуник средств - почти 300 миллионов белорусских рублей (около 140 тысяч долларов), а уголовное дело в отношении нее называли не иначе как «крахом королевы бензаколонки».

Однако тогда от исполнения приговора Цуник уклонилась, заметили в Генпрокуратуре, поэтому в январе 2009-го года ее объявили в международный розыск. Но поиски затянулись…

В 2021-ом году женщину нашли. Все эти годы скрывалась экс-предпринимательница в разных странах Африки, в том числе на территории Анголы и Намибии. Правоохранители последней страны и вычислили преступницу.

Белорусская сторона подала запрос на экстрадицию и власти Намибии согласились выдать белоруску.

- Несмотря на сжатые сроки передачи Цуник, установленные намибийской стороной, сложности с проработкой маршрута этапирования, ограниченность времени для подготовки и перевода допматериалов с целью получения разрешения на транзитную перевозку выданного лица по территории ряда иностранных государств, осужденная в сопровождении спецконвоя МВД 30 марта была доставлена в Минск, - прокомментировали в Генпрокуратуре.

Сейчас Цуник находится в пенитенциарном учреждении в Беларуси.

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