Лукашенко заявил, что в обществе на данный момент нет серьезного запроса на развитие партийной системы. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в пятницу, 9 апреля, провел совещание по вопросам деятельности в стране политических партий. Президент заявил, что в обществе на данный момент нет серьезного запроса на развитие партийной системы. Его слова приводит БелТА.

- Различные социсследования показывают, что уровень доверия к существующим партиям близок к статистической погрешности. Я ответственно об этом заявляю, и последние масштабные социологические исследования об этом же говорят. Партийный вопрос будоражит умы лишь небольшой части политизированной публики и лишь в крупных городах. Мы видим это и обязательно должны учитывать, - заявил Лукашенко.

По словам президента, общество сейчас готово гораздо шире участвовать в решении различных вопросов.

- И причем не только местного уровня. Хотя человека прежде всего волнует то, что происходит в его доме, дворе, квартале. Да, мы чувствуем данный запрос. И нужно сейчас тщательно продумать механизм выстраивания различных соцгрупп в конструктивный диалог, задав четкие рамки политпроцессов, - отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что у белорусского общества практические нет опыта существования в условиях многопартийности.

- Общественное доверие и авторитет политпартий не могут возникнуть вдруг из ниоткуда. Это процесс долговременный, который в западных странах развивался не одно столетие. Мы договорились, что как в этом, так и в других вопросах госстроительства нам разумнее идти эволюционным путем с учетом нашей специфики и нацинтересов. Партийное строительство не должно привести к появлению карманных партий нескольких олигархов, которые продвигали бы свои интересы, как это получилось у наших соседей. В Беларуси подобного быть не должно, и я надеюсь, что и не будет, - подытожил Лукашенко.

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