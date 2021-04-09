Группа «Каста» прокомментировала ситуацию с концертом в Минске. Фото: tut.by

Российская группа «Каста» прокомментировала ситуацию с концертом в Минске. Управление культуры Мингорисполкома аннулировало выданное ранее гастрольное удостоверение за два дня до концерта.

- Друзья, за два дня до нашего концерта в Минске, управление культуры Мингорисполкома, «изучив материалы и тексты песен», решило аннулировать ранее выданное гастрольное удостоверение на право проведения концерта в белорусской столице. Сообщаем вам, что 9 апреля мы точно не сможем выступить в «Прайм Холле». Организатор прилагает все усилия, чтобы этот концерт смог состояться в будущем, и в течение уже нескольких дней мы сообщим – это перенос или же отмена. Спасибо вам за терпение и понимание, - написано в Интаграм группы «Каста».

Концерт группы «Каста» должен был состояться 9 апреля в «Прайм Холле».

Напомним, что в 2020 году группа «Каста» выпустила клип на песню «Выходи гулять». Многие увидели в клипе отсылки к происходящему в Беларуси.

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В управлении культуры Мингорисполкома сообщили, что данное решение было принято после того, как «изучили материалы выступлений комика, размещенные в интернете». (подробности)