Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 9 апреля 2021 года: резкий рост новых случаев COVID-19 и 10 смертей за сутки

Актуальная статистика по коронавирусу в Беларуси Фото: Инна КОРСАК

В телеграм-канале Минздрава была опубликована статистика по коронавирусу на 9 апреля. За сутки было выявлено 1622 новых случая COVID-19.

С начала пандемии в стране заразились коронавирусом уже 333 430 человек.

В Министерстве здравоохранения рассказали, что за последние сутки после проведенного лечения в больницах были выписаны домой 1525 человек.

Всего в Беларуси на 9 апреля коронавирусной инфекцией переболели уже 323 748 пациентов.

- Не обошлось за последние сутки и без летальных исходов. В больницах скончались 10 человек. Всего за период распространения COVID-19 умерли 2 334 пациента, - рассказали в Минздраве.

В ведомстве добавили, что активно продолжается проведение тестов, которые выявляют коронавирус. Всего их было 5 миллионов 516 тысяч 682. За последние сутки провели 20 258 тестов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От 27 до 125 рублей и занятые телефоны: как мы срочно записывались в Минске на ПЦР-тест для выезда за границу и что из этого вышло.

Журналист «Комсомолки» выяснила, что в гослабораториях все расписано, хотя до вылета еще три недели, а частные не дают справку нужного образца. (подробности)

Глава Минздрава рассказал, сколько белорусов уже начали вакцинацию и почему в стране не используют Pfizer.

Сейчас в Беларуси массово применяются три вакцины против COVID-19. (подробности)