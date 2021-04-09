Лукашенко о руководителях партий: принял зарубежный грант – партия должна быть ликвидирована

Президент Беларуси высказался о финансировании белорусских партий. Фото: БелТА.

Александр Лукашенко в пятницу, 9 апреля, провел совещание по вопросам деятельности в стране политических партий. Президент заявил, что в обществе на данный момент нет серьезного запроса на развитие партийной системы. А еще коснулся темы финансирования белорусских партий из-за рубежа:

- Как и во всех развитых демократиях, в Беларуси политическая деятельность категорически не должна финансироваться из-за рубежа. И как некоторые сегодняшние лидеры партий думают, что их государство из бюджета будет финансировать, на это тоже рассчитывать не надо. У нас есть куда направлять государственные ресурсы. Если народ только узнает, что мы будем финансировать из бюджета политические партии, вы знаете, как к этому народ отнесется. А что касается зарубежного финансирования, в действующем законодательстве это есть. Но хочу еще раз напомнить: каждому, кто рассчитывает на то, что «заграница нам поможет», даст денег на «социальный лифт», на безбедную жизнь, следует раз и навсегда уяснить: принял грант, деньги зарубежного фонда, согласился на оплату поездок, каких-то других услуг - сразу же де-юре и де-факто потерял право заниматься политикой, претендовать на государственные посты и выборные должности в Беларуси. И надо усилить, чтобы это фактически привело к ликвидации такой партии, - заявил Лукашенко.

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