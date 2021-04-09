Курсы валют в Беларуси на 9 апреля: белорусский рубль укрепился к корзине валют

Курсы валют в Беларуси на 9 апреля Фото: Инна КОРСАК

На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи 9 апреля, в пятницу, состоялись торги. Евро, доллар и российский рубль подешевели. Информация размещена на официальном сайте БВФБ.

Евро снизился на 0,0199 и теперь стоит 3,1436 белорусского рубля.

Доллар подешевел на 0,021 и теперь стоит 2,6411 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0237 и теперь стоит 3,4298 белорусского рубля.

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