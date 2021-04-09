Кто наиболее уязвим перед коронавирусом, выяснили ученые Фото: Виктор ДРАЧЕВ

У каждого третьего европейца присутствует ген, мешающий организму сопротивляться коронавирусу нового типа. Об этом заявили ученые из Томска по итогам нового исследования.

Специалисты пояснили, что именно поэтому люди европейского происхождения в среднем переносят COVID-19 тяжелее, чем азиаты. У последних, в частности, подобные гены были выявлены всего в 5-15% случаев.

В ходе исследования ученые проанализировали свыше двух тысяч генетических образцов от представителей более чем 90 популяций или народов, живущих в Евразии. Эксперты выяснили, что, к тяжелой форме коронавируса наиболее предрасположены уроженцы Индии и Северной Европы, в частности, русские и британцы. В то же время меньше всего склонны к заражению этим вирусом уроженцы Якутии и Монголии.

– Носителем хотя бы одного «плохого гена» в Европе и Индии является каждый третий (30%). Это высокие риски. В среднем на всем земном шаре – 15%, в монголоидных популяциях Азии – в районе 5-15%. Самая низкая предрасположенность у жителей Якутии, как раз около 5%, – уточнил один из авторов исследования, глава Томского научно-исследовательского медицинского центра Вадим Степанов, его цитирует ТАСС.

Исследователи полагают, что их открытие поможет лучше понять природу заболеваний людей, включая коронавирус.

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