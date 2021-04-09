Центр гигиены и эпидемиологии передумал повышать в 3 раза цены на ПЦР-тесты для улетающих в аэропорту.

7 апредя стало известно, что ПЦР-тесты для улетающих в минском аэропорту подорожали в 3 раза. Новая цена – 96 рублей вместо прежних 39. Однако через два дня стало известно: цены повышать передумали.

- Стоимость ПЦР-тестирования, проводимого в микробиологической лаборатории в Национальном аэропорту Минск, с 10 апреля все же не изменится, - сообщает пресс-служба минского аэропорта. Обновленная информация о расписании и ценах также появилась на сайте «Минского городского центра гигиены и эпидемиологии».

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