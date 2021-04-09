Весна пришла ненадолго: синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси 10 и 11 апреля Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

По-весеннему тепло будет в Беларуси в предстоящие выходные 10 и 11 апреля, однако весна «продлится» всего несколько дней, затем снова похолодает.

Так, в субботу, 10 апреля, ожидается переменная облачность. Будет почти без осадков, только днем местами по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди.

При этом синоптики предупредили, что прогнозируется сильный ветер. Объявлен желтый уровень опасности.

«Днем 10 апреля (суббота) в отдельных районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с», – сказано в сообщении Белгдиромета.

Температура воздуха ночью будет в пределах от -2°С до +4°С. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в +13°С… +19°С.

В воскресенье, 11 апреля погоду в Беларуси будет определять в основном теплая воздушная масса, распространяющаяся с юго-запада Европы.

Будет почти без осадков, только ночью в основном по северо-западу, а днем местами по Витебской области ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южный умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит от -1°С по юго-востоку до +6°С по западу республики, днем буде+13°С...+19°С, по юго-западу Беларуси воздух будет прогреваться до +21°С.

Тепло сохранится и в понедельник, 12 апреля, однако, по данным сервиса gismeteo, с середины следующей недели погода испортится: вновь придет похолодание, начнутся дожди.

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