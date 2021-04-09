А если будут каждый день ходить? Лукашенко объяснил, почему он опасается появления большого количества политических партий в Беларуси

Лукашенко провел совещание по вопросами деятельности политических партий в Беларуси. Фото: president.gov.by

В Беларуси подготовят серьезный и глубоко проработанный закон, который будет регулировать деятельность политических партий. Такое поручение дал 9 апреля Александр Лукашенко во время совещания по вопросам деятельности в стране политических партий.

– Я просто хочу предупредить вас, разработчиков и других: если мы допустим хоть малейшую ошибку при формировании партий, ссылаясь якобы на некий зарубежный опыт, мы уничтожим страну, мы ее развалим, – считает Лукашенко.

Он также высказал мнение о том, что может произойти, если в Беларуси сейчас появится множество небольших партий, которые начнут отстаивать свои интересы, добавив, что предусмотреть в законе надо все, а сейчас он видит некоторые недоработки.

– Мы думаем: а, партия – мы ее зарегистрируем, и пусть она будет. Да нет, так не будет! Все время будет столкновение интересов. Ладно тут в августе и в другие месяцы ходили, вы помните, по Минску в основном. Но это одна куча была, извините меня, протестунов. Противостояла им другая сила во главе с властью. А если вывалят разные и будут каждый день ходить? – цитирует пресс-служба президента.

Лукашенко считает это серьезнейшим вопросом.

– Скажу свое мнение: мы к этому не готовы. И я уже как-то намекал: когда трудно в стране (а трудностей еще будет не меньше, не потому что кто-то там нам санкции введет, - мир изменился, ошалел), в такой ситуации умные люди объединяются вокруг какого-то человека, какой-то группы людей. Собираются в кучу и стараются выстоять, выжить. А мы сейчас начнем - плюрализм. Помните, при Горбачеве мы смеялись, хохотали: "плю-рализм". На кого наплевали? На самих себя. Мое заявление непопулярно прозвучит. Но вы это увидите, – заявил он.

При этом Лукашенко отметил: если у части общества есть запрос на партии, то это нельзя игнорировать.

– Партии в русле законов, с разными мнениями, провластные, оппозиционные и прочие – это нормальный процесс. Но мы должны изначально выработать серьезнейший закон о партиях, чтобы потом не кувыркаться и не жалеть, что мы пошли не тем путем. Я делаю эту оговорку, чтобы потом ко мне претензий не было. У нас опыта этого нет. Мы страну из-за этого развалили, Советский Союз. Это же было на наших глазах. Вот чтобы этого с Беларусью не произошло, – заключил он.

Напомним, что недавно о намерениях создать политические партии заявили команда экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико (партия «Вместе»), а также руководитель Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Накануне в Молодечно должна была состояться встреча команды по созданию партии «Вместе» с местными жителями. Однако, по данным «Рэгiянальнай газеты», она не состоялась в планировавшемся формате. В штабе сообщили, что «возникло недоразумение со стороны представителей МВД».

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