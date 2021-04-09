Европейский банк реконструкции и развития не рассматривает новые инвестиции в госпроекты Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Об этом говорится в официальном письме генерального секретаря ЕБРР Энцо Кватрочочче в ответ на обращение Народного антикризисного управления.

«ЕБРР разделяет озабоченность международного сообщества ситуацией в Беларуси и внимательно следит за развитием событий в стране. Сейчас мы ограничиваем наши инвестиции отдельными проектами в частном секторе. При этом мы не рассматриваем новые инвестиции в государственные проекты Беларуси, – сказано в письме Энцо Куаттрочокке.

Письмо опубликовано в Telegram-канале руководителя Народного антикризисного управления (НАУ) Павла Латушко. Он 26 марта отправил свое послание Европейскому банку реконструкции и развития, в котором обратил внимание ЕБРР на продолжающиеся массовые и системные репрессии со стороны режима. Руководитель НАУ отметил, что в таких условиях международные финансовые институты могут содействовать остановке репрессий.

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