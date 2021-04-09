Создавать партии в Беларуси смогут только постоянно проживающие в стране граждане

Министр юстиции заявил, что разрешить создавать политические партии в Беларуси намерены только тем гражданам, которые постоянно проживают в стране. Фото: БЕЛТА

Разрешить создавать политические партии в Беларуси намерены только тем гражданам, которые постоянно проживают в стране. Такое заявление сделал 9 апреля министр юстиции Олег Слижевский по итогам совещания по вопросам деятельности в стране политических партий.

– Сегодня действующим законодательством установлено, что учредителями и членами политической партии могут быть только граждане Беларуси. Проектом закона предусмотрено, что учредителями политической партии могут быть только граждане Беларуси, постоянно проживающие на территории Беларуси, – уточнил Слижевский, его цитирует БЕЛТА.

Он добавил, что, вероятно, такая же норма будет распространяться не только на создателей партии, но и на ее участников.

– Это общемировой подход, когда политическая партия, являясь организацией, которая участвует в формировании органов власти внутри страны, не может получать финансирования из-за рубежа и иным образом быть подвержена влиянию из-за рубежа, – добавил он.

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