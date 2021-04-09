Численность населения Беларуси за 2020 год сократилась на более чем 60 тысяч человек

Численность населения Беларуси на начало 2021 года составило 9 млн 349 тыс. 645 человек Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Национальный статистический комитет Беларуси опубликовал 9 апреля данные о естественном движении населения. КП прочитала статистический бюллетень «Численность населения на 1 января 2021 г. и среднегодовая численность населения за 2020 год по Республике Беларусь в разрезе областей, районов, городов, поселков городского типа» и подсчитала, что за 2020 год численность населения страны сократилась на 60 тыс. 614 человек, составив на начало 2021 года 9 млн 349 тыс. 645 человек.

При этом за предыдущий, «нековидный» 2019 год, число жителей Беларуси уменьшилось всего примерно на 19 тыс. человек. То есть, разница составила более 40 тыс. человек.

Как отмечается в методологических пояснениях, «текущие оценки численности населения на 1 января 2019 г. и 1 января 2020 г. скорректированы по итогам переписи населения 2019 года, поэтому могут отличаться от ранее опубликованных».

С чем может быть связано такое резкое сокращение численности населения Беларуси, достоверно не известно. Ведь разбивки по смертям и миграции населения в статистике нет.

А судя по опубликованным цифрам, больше других за 2020 год потеряла жителей Витебская область - 13 тыс. 261 человек. А столица, например, - 10 тыс. 346 человек (до 2 млн 9 тыс. 787 человек). При этом численность жителей Минской области, в отличие от других регионов, не упала, а даже чуть повысилась.