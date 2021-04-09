Фотофакт: стало известно, как будет выглядеть новый белорусский «автозак». Фото: Госкомвоенпром.

Слово «автозак» в Беларуси уже стало нарицательным – в такие машины «пакуют» участников массовых шествий и митингов. Формально говоря, большая часть зеленых грузовиков, которые мы привыкли называть «автозаками», являются автомобилями для перевозки личного состава. Но такие машины порой набиваются задержанными людьми что называется «под завязку». Судя по всему, скоро задержанные смогут оценить новую модель такого автомобиля. Знакомьтесь, изделие АТМ-Д.

Этот автомобиль предназначен для транспортировки личного состава «к местам проведения специальных операций по различным типам местности, а также автономного обеспечения жизнедеятельности подразделения в районах выполнения задач». Машина сделана на базе шасси МАЗ компанией «Агат – электромеханический завод». У грузовика привод на все шесть колес. А это значит, что мокрое поле возле Куропат такому грузовику нипочем. Основная часть - кузов-фургон, в котором есть кондиционер и автономный отопитель, светодиодное освещение, розетки. В машине также есть санитарно-бытовой отсек: в нем электроплита, чайник, холодильник, микроволновая печь, санузел, система водообеспечения. В фургоне также есть отсеки для хранения оружия, экипировки и снаряжения. Всего в такой машине сможет перемещаться 22 бойца. А еще разработанная конструкция «предусматривает 18 спальных мест, что обеспечивает полноценный отдых личного состава в местах остановки».

Заявляется, что при наличии необходимых запасов воды и провизии, военнослужащие смогут автономно жить в таком грузовике до недели.

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