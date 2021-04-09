Возбуждено почти 100 уголовных дел. В МВД рассказали, сколько нашли админов телеграм-чатов

В МВД рассказали, сколько нашли админов телеграм-чатов и возбудили дел Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

С начала 2021 года сотрудники ГУБОПиК нашли 59 администраторов телеграм-чатов, которые в ведомстве характеризуют как деструктивные. Также с начала года вынесли почти 200 официальных предупреждений об экстремизме, а по материалам ГУБОПиК возбудили 98 уголовных дел за преступления против мира, общественного порядка и безопасности, а также государства и порядка управления.

Об этом 9 апреля сообщили в МВД Беларуси и привели в пример недавний случай - пинчанку подозревают в оскорблении помощника прокурора из Минска. Уже возбуждено уголовное дело. 27-летняя жительница райцентра в январе оставила оскорбительные комментарии под фото старшего помощника прокурора. Как отмечается в сообщении МВД, снимок был размещен в телеграм-канале, впоследствии признанном экстремистским.

- Фигурантка находится в декретном отпуске, при этом активно участвует в одном из неформальных движений деструктивного толка и придерживается ультралевых антифашистских взглядов, - добавили в МВД.

Сама женщина на видео заявила о том, что в содеянном раскаивается.

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