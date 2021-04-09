Какие симптомы возможны спустя несколько недель после коронавируса, рассказал представитель ВОЗ

Известные проявления осложнений после COVID-19 включают целый ряд физических симптомов Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Коронавирус вызывает долгосрочные последствия у пациента. Какие из этих последствий проявляются наиболее часто, рассказал координатор программ по общественному здравоохранению Странового офиса ВОЗ в Беларуси Валентин Русович.

Для этого явления уже придумали термин «постковидный синдром», или Long COVID. По словам Русовича, после перенесенного коронавируса у человека возникает ряд физических симптомов.

– Известные проявления осложнений после COVID-19 включают целый ряд физических симптомов, таких как слабость и повышенная утомляемость, кашель, одышка, головные и мышечные боли, снижение вкуса и запаха, непереносимость физических упражнений. Вирус может вызвать поражение легких, сердечно-сосудистой системы, неврологические нарушения, у некоторых людей восстановление организма может занять много времени, – уточнил специалист, его цитирует БЕЛТА.

Он добавил, что существуют также потенциальные неврологические риски. По его словам, пациенты описывают свое пост-ковидное состояние как «туман в голове», и эти риски весьма значимы.

– Это не только ограничивает физические возможности, но также может серьезно повлиять на способность возобновить работу и социальную жизнь, – пояснил представитель ВОЗ.

Он привел данные, опубликованные Центром по контролю и профилактике заболеваний США, которые свидетельствуют о том, что наиболее распространенные симптомы, которые могут сохраняться определенное время после выздоровления – это общая слабость и утомляемость, кашель, затруднение дыхания или одышку, потеря вкуса или запаха, головные и мышечные боли, диарея и тошнота, боль в области грудной клетки или живота, частичная спутанность сознания у пожилых пациентов.

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