Труп обнаружен в горящей квартире в Минске. Фото: Twitter / МЧС
Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Уборевича, 130 в Минске. В горящей квартире найден труп, сообщили в МЧС.
Возгорание произошло на третьем этаже, пламя вспыхнуло в квартире и на балконе. Кроме того, загорелся балкон на четвертом этаже дома.
В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и подробности происшествия.
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