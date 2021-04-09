Труп обнаружен в горящей квартире в Минске. Фото: Twitter / МЧС

Пожар вспыхнул в пятиэтажном доме на улице Уборевича, 130 в Минске. В горящей квартире найден труп, сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже, пламя вспыхнуло в квартире и на балконе. Кроме того, загорелся балкон на четвертом этаже дома.

В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и подробности происшествия.

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