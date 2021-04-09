Жительница Минска оскорбила Лукашенко в Telegram – ее будут судить Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Жительницу Минска будут судить за публичное оскорбление Александра Лукашенко. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. Уголовное дело уже направлено в суд.

Фигурантка – 30-летняя женщина.

«Согласно материалам дела Н. в одном из Telegram-каналов разместила в отношении главы государства сообщения с использованием ненормативной лексики. Эта информация стала доступна неограниченному кругу пользователей сети Интернет», – рассказали в Генпрокуратуре.

Там уточнили, что, изучив материалы дела, в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления. Действия женщины квалифицированы по ч.1 ст.368 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Добавим, что по этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста, или ограничения свободы на срок до двух лет, или лишения свободы на тот же срок.

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