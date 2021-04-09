«Травлю хлоркой» в изоляторе на Окрестино в МВД назвали вбросом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Министерство внутренних дел Беларуси прокомментировало появившиеся в последнее время рассказы об ухудшившихся условиях содержания в изоляторах Минска и Жодино. Буквально накануне такое свидетельство давал лидер ОГП Николай Козлов. Читайте: «Глаза болели, как после сварки без щитка». Лидер ОГП после 15 суток на Окрестина рассказал о хлорке и отсутствии матрасов.

- Особенно «смакуется» тема травли хлоркой на Окрестина. Дескать, у многих от этого появились проблемы со здоровьем, а медпомощь не оказывается, - говорится в официальном сообщении МВД. - В учреждениях провели проверки. Претензии оказались очередным массовым вбросом.

В качестве подтверждения ведомство показало опрос содержащихся в изоляторе. Там также заявили, что «ни у кого из постояльцев ожогов глаз, затрудненного дыхания или других симптомов отравления этим веществом нет».

Кроме того, как утверждают в МВД, «не зафиксировано фактов обращения за медпомощью по таким поводам». В целом использование хлорки в ведомстве подтвердили.

- В рамках проведения профилактических мероприятий по недопущению распространения COVID-19 все помещения действительно регулярно обрабатываются дезсредствами на основе хлорки, разбавленной в необходимой пропорции, - продолжили в МВД и заявили, что «в это время людей из камер выводят».