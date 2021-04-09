Оппозиция подала в Мингорисполком заявку на проведение «Чернобыльского шляха» Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оппозиционные силы Беларуси подали в Минский горисполком заявку на проведение традиционного «Чернобыльского шляха». 26 апреля исполнится 35 лет со дня катастрофы на ЧАЭС, которая произошла в 1986 году. Обычно в годовщину трагедии оппозиция проводила в столице массовые шествия.

Заявку на проведение акции подали в Мингорисполком представителей БСДП (Грамада), БНФ, «Зеленых», штаба Светланы Тихановской и движения «За Свободу», сообщает БелаПАН. Главными лозунгами акции планируется объявить «Остановить правовой Чернобыль!», «35 лет Чернобылю в Беларуси, катастрофа продолжается». Ожидается, что горисполком должен ответить на заявку до 21 апреля.

Напомним, предыдущую заявку на уличную акцию власти не одобрили. 25 марта оппозиция хотела провести митинг на «День воли», но в ГУВД ответили, что на фоне пандемии коронавируса и призывов ряда «экстремистских Telegram-каналов» провести массовое мероприятие не представляется возможным.