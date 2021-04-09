Тихановская ответила на вопросы о создании партии, участия в новых выборах и общении с мужем

Тихановская провела стрим и ответила на вопросы. Фото: скриншот видео

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в прямом эфире на своем YouTube-канале ответила на вопросы пользователей и заявила, что не намерена создавать политическую партию и баллотироваться снова в президенты. В то же время Тихановская поддерживает инициативы о создании партий Виктора Бабарико и Павла Латушко поскольку считает, что партии - это естественный процесс объединения единомышленников, «мобилизующая сила».

Что касается ее возможного участия в новых президентских выборах, Тихановская ответила: «Все еще не планирую». Она объяснила: ее главная задача - провести новые честные выборы. Можно приносить пользу стране, при этом не будучи президентом, уверена политик.

Также во время стрима зрители спросили у Светланы о том, как часто ей удается общаться с мужем, блогером Сергеем Тихановским, который уже много месяцев находится в СИЗО и которого будут судить. Общение с ним происходит «раза два в неделю», при этом только через посредников, как правило - адвокатов.

Тихановская заявила, что ее команда работает с чиновниками из Беларуси, «постоянно получая информацию из разных министерств». Она считает, что там «нет единства», а «международные друзья» работают над поиском договороспособных представителей ради мирного преодоления политического кризиса.

Политик выступала в прямом эфире на протяжении почти полутора часов.