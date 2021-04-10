В Беларуси проходят городские и районные субботники. А через неделю - республиканский субботник

В Беларуси проходят городские и районные субботники Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

10 апреля в разных регионах Беларуси проходят субботники. В частности - во всех районах столицы. Здесь будут благоустраивать мемориальный комплекс «Тростенец», наводить порядки во дворах, очищать газоны, сквер, кладбище.

Что касается других городов, то о городском субботнике объявляли также власти Могилева - планируется масштабная уборка мусора и прошлогодней листвы, покраска заборов. Субботники пройдут и в нескольких райцентрах. Например, в Дзержинске, в Слониме. На районных субботниках также намерены приводить в порядок места общего пользования, кладбища, воинские захоронения.

Погода должна способствовать работам - ожидается, что будет тепло и без осадков.

А через неделю, 17 апреля, в Беларуси объявлен республиканский субботник. В планах - благоустройство объектов и территорий населенных пунктов, историко-культурных ценностей, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы времен Второй мировой войны.