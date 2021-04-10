Министр информации Беларуси: Пора принимать меры - ограничительные и запретительные

Ранее Перцов возглавлял представительство МТРК «Мир» в Беларуси. Фото: скриншот «Беларусь 1»

Министр информации Владимир Перцов, недавно занявший этот пост, заявил 9 апреля о том, что в медиасфере пора расставить точки над i. Глава ведомства считает, что в последнее время медиаиндустрия существенно изменилась, а законодательство Беларуси оказалось не совсем готовым к новым вызовам. Поэтому сейчас его совершенствуют. Министр объяснил, как:

- Пора расставить точки на i, и пора все эти действия, которые классифицируются в цивилизованных государствах как минимум как наносящие вред и угрозу государству и обществу, точно так же классифицировать в нашей стране, - заявил Перцов в эфире программы «Клуб редакторов» на телеканале «Беларусь 1».

Министр считает, что пришло время «принимать соответствующие меры - ограничительные и запретительные, может быть, какое-то наказание за это».

В то же время руководитель заверил, что его ведомство не станет репрессивным органом и не будет заниматься лишь «выискиванием каких-то моментов и преследованием изданий или отдельных журналистов».

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