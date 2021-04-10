10 апреля православные отмечают Родительскую субботу: что делать и как молиться за умерших

10 апреля православные отмечают Родительскую субботу Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

10 апреля православные верующие отмечают последний перед Пасхой день поминовения умерших - Родительскую субботу. Это день особой молитвы за усопших.

На вопросы, что можно, а что запрещено делать в Родительскую субботу, в церкви отвечают: христианство - это не свод правил, запретов и обрядов. Основа веры - это любовь, от которой и должны исходить все действия верующих.

Поэтому в Родительскую субботу церковь особенно призывает прийти в храм, исповедоваться, принять участие в службе, причаститься. И, конечно, помолиться за всех близких умерших.

Как обычно, при посещении храма прихожанам советуют принести с собой постные продукты и одежду, чтобы в церкви их отдали бедным. А после литургии - отправиться на кладбище, чтобы навестить могилы умерших, сделать там порядок. В то же время поминать алкоголем, тем более на кладбище, усопших не надо - лучше помолиться за них.

10 апреля православные отмечают Родительскую субботу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не стоит плохо думать или вспоминать негативно умерших - каждому почившему христиане желают попасть в Царство Небесное, чтобы пребывать в мире, свете и радости.

Хорошим поступком будет подать милостыню, попоститься в молитвенном намерении умерших. Нужно постараться не ссориться с ближними, а наоборот проявлять понимание и заботиться о мире в семье.

Молиться за умерших можно своими словами, обращаясь к Господу, Иисусу Христу, Деве Марии, ангелам и святым. Можно использовать принятые в церкви формулы, например: «Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: родителей моих, сродников, благодетелей (имена их) и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное».