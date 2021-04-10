В деле - 110 томов. Статкевич сообщил, что его будут судить вместе с Тихановским и Лосиком

Николай Статкевич рассказал о своем уголовном деле Фото: Виктор ДРАЧЕВ

В письме жене заключенный политик Николай Статкевич рассказал, что его будут судить вместе с другими арестованными: блогером Сергеем Тихановским, его оператором Артемом Саковым, модератором страниц в соцсетях Дмитрием Поповым, блогером Владимиром Цыгановичем и администратором телеграм-канала Игорем Лосиком. Фото письма Статкевича опубликовала его супруга Марина Адамович 9 апреля.

- Пожалуйста, не волнуйся за меня. У меня все нормально. Чувствую себя хорошо. И уверен, что все это не продлится слишком долго, - пишет Статкевич.

По его словам, следствие уже завершено, в деле - 110 томов. Политик считает, что суть обвинения «чрезвычайно многословна и запутана»:

- Кратко его можно описать так: наши критические к власти высказывания в Интернете вызвали рост протестных настроений и привели к сбору «неорганизованной массы людей», которые совершили «массовые беспорядки».

Письмо датировано 28 марта, политик сообщает, что на ознакомление с материалами дела должно уйти около месяца. Затем дело передадут в суд.

Читайте также:

Блогер Игорь Лосик 25 января прекратил голодовку