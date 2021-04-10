В Беларуси хотят разрешить силовикам применять спецсредства и оружие «по своему усмотрению»

Поправки в законы для силовиков планируют принять в Беларуси Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В Беларуси намерены изменить несколько законов, в том числе - «О внутренних войсках Министерства внутренних дел», «Об органах внутренних дел». В парламенте уже прошли первые слушания по поправкам, а проект закона опубликовал Национальный правовой интернет-портал.

В частности, военнослужащим внутренних войск, милиционерам, сотрудникам КГБ, а также таможни и погранкомитета намерены разрешить использовать физическую силу, спецсредства и оружие «по своему усмотрению». Есть оговорка - «с учетом складывающейся обстановки, характера преступления, правонарушения и личности правонарушителя». До сих пор применение таких спецсредств, как, например, наручники, дубинки регламентировалось специальными правилами.

Также, в случае принятия закона, милиционеры смогут запрещать проведение фото- и видеосъемки. А для «пресечения массовых беспорядков» силовикам намерены разрешить использовать боевую и специальную технику.

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