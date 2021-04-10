Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 10 апреля 2021 года: снова 10 смертей за сутки и снижение новых случаев

В Минздраве рассказали о заболеваемости коронавирусом в республике Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Министерство здравоохранения Беларуси опубликовало официальную статистику по заболеваемостью коронавирусом в республике. По данным на 10 апреля, за сутки в стране зарегистрированы новые 1 тыс. 433 пациента с COVID-19. Это меньше, чем день назад (1622 новых случая), однако и количество обработанных тестов также меньше.

В то же время за минувшие сутки выписали 1 тыс. 360 пациентов. Таким образом, общее число официально выявленных случаев с начала пандемии в Беларуси составило 334 тыс. 863, из них выздоровели 325 тыс. 108 пациентов.

В Минздраве подтвердили новых 10 смертей пациентов с COVID-19. А в целом, официально, на территории страны умерли 2 тыс. 344 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

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