Польша заявила о возможных санкциях из-за ареста белорусских поляков

Представителям белорусских властей могут запретить въезд в Польшу и другие страны ЕС Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Замминистра иностранных дел Польши публично отреагировал на задержания представителей польской диаспоры в Беларуси. В эфире Польского радио замглавы МИД Павел Яблоньский заявил, что государство не будет терпеть «абсолютно никаких действий, направленных против поляков». Чиновник конкретизировал - в отношении представителей белорусских властей могут ввести санкции. В том числе - запрет на въезд в Польшу и на территорию других государств ЕС, а также могут быть применены «санкции имущественного характера».

При этом Яблоньский отметил, что на часть белорусских чиновников, которых Польша считает ответственными за «совершение репрессий» уже распространяется запрет на въезд в страну.

Напомним, Генпрокуратура Беларуси возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и еще нескольких человек уголовное дело за «возбуждение национальной и религиозной вражды и розни». Среди задержанных также журналист Анжей Почобут, по другой статье были задержаны соучредители «Польской школы» в Бресте.

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