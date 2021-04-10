Трагедия в Минске: погиб байкер, СК ищет очевидцев

В Минске погиб байкер. Фото: ГАИ

Днем 10 апреля смертельное ДТП произошло в Минске: на улице Тростенецкой погиб 34-летний водитель мотоцикла. По предварительным данным, ему не уступил дорогу 59-летний водитель, который был за рулем автомобиля Mitsubishi.

Около 11 часов при поворота налево легковушка не уступила дорогу двигающемуся навстречу мотоциклу Yamaha. Байкер от телесных повреждений скончался на месте происшествия. Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи ищут очевидцев инцидента и просят их позвонить но номерам в Минске: (8017) 389-55-55 и (8033) 333-67-19.

Легковушка не уступила дорогу мотоциклу. Фото: ГАИ

Сейчас следователи вместе с сотрудниками ГАИ и управления ГКСЭ по городу Минску осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, сообщает Следственный комитет Беларуси.