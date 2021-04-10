В Украину не впустили автобус из Беларуси: у 35 человек были поддельные результаты ПЦР-тестов

В Украину не впустили 35 белорусов с поддельными результатами ПЦР-тестов. Фото: украинская пограничная служба

Украинские пограничники не впустили на территорию страны автобус из Беларуси, который въезжал через пункт пропуска «Дольск»: у всех 35 пассажиров были поддельные результаты ПЦР-тестов на COVID-19. Об этом сообщили в украинской пограничной службе.

Украинские пограничники обратили свое внимание, что бланки не похожи на настоящие, а у некоторых справок были одинаковые номера.

В Украину не впустили 35 белорусов с поддельными результатами ПЦР-тестов. Фото: украинская пограничная служба

Белорусам отказали во въезде. На место вызвали полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за подделку документов.

В Украину не впустили 35 белорусов с поддельными результатами ПЦР-тестов. Фото: украинская пограничная служба

В Украину не впустили 35 белорусов с поддельными результатами ПЦР-тестов. Фото: украинская пограничная служба

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