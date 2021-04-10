В Гродно мужчину оштрафовали на 3480 рублей за бело-красно-белый флажок в машине

Снимок носит иллюстративный характер Фото: Павел МАРТИНЧИК

В Гродно мужчину оштрафовали на 120 базовых величин – 3480 рублей – за бело-красно-белый флажок в машине. Об этом сообщает портал s13.ru со ссылкой на гродненских правозащитников.

Николай Леменовский был задержан в четверг, 8 апреля, пока он находился на рабочем месте. Ему позвонили сотрудники милиции и предложили выйти к машине, так как в ней находилась незарегистрированная символика – БЧБ-флажок. Леменовский вышел, не увидел милиционеров и вернулся на рабочее место. После этого ему снова позвонили и сообщили об административном процессе за «одиночный пикет».

Мужчина приехал в Ленинский РОВД, где его и задержали. Он провел под стражей почти сутки.

В пятницу, 9 апреля, его административное дело по части 3 статьи 24.23 обновленного КоАП за повторное нарушение порядка проведения массовых мероприятий рассмотрели в суде по Skype. Мужчину оштрафовали на 120 базовых величин – 3480 рублей.

Ранее Николай Леменовский уже был оштрафован по данной статье в сентябре 2020 года. Тогда мужчину оштрафовали на 15 базовых величин – 435 рублей.

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