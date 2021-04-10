Фотофакт. Со стенда «Спортивная гордость БГЭУ» убрали фото Александры Герасимени

Со стенда «Спортивная гордость БГЭУ» убрали фото Александры Герасимени. Фото: телеграм-канал @peaceful_bseu

Со стенда «Спортивная гордость БГЭУ» убрали фото двукратной вице-чемпионки Олимпийских игр 2012 года, бронзового призера Олимпиады 2016 года, пловчихи Александры Герасимени. Ее снимок заменили на фото гребца Андрея Богдановича. Об этом сообщает «Наша нiва».

Снимок пловчихи заменили на фото гребца Андрея Богдановича. Фото: телеграм-канал @peaceful_bseu

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении пловчихи Александры Герасимени. В ведомстве считают, что в результате действий Герасимени и Опейкина был подорван престиж Беларуси на международной и политической арене.

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