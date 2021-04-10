«Такого уровня падения людей я не видел давно»: Макей высказался о некоторых белорусских гражданах, которые сбежали на Запад

Макей высказался о некоторых белорусских гражданах, которые сбежали на Запад Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей в программе «Вопрос номер один» на «Беларусь 1» высказался о некоторых белорусских гражданах, которые сбежали на Запад.

- Я увидел, кто есть кто из тех, которые убежали на Запад, граждан Беларуси с точки зрения человеческих качеств и того, что они представляют из себя. Знаете, такого уровня падения некоторых людей я не видел давно. Их выставляют в тех или иных странах в качестве героев или же революционеров, которые пытаются насадить демократию в Беларуси, - сказал Макей.

Глава МИД уверен, что никакая насажденная извне демократия не будет являться реальной демократией.

- Это будет лишь действительно фашиствующая диктатура в случае прихода этих «революционеров» к власти. Надо думать над тем, как нам эволюционно двигаться навстречу друг другу. И тем более нашим соседям – не пытаться в Беларуси организовывать революцию, - заявил Владимир Макей.

Также Министр иностранных дел рассказал, что ему понравился фильм «Манкурты», который недавно вышел в эфире телеканала ОНТ.

- Сам фильм мне понравился. Хочу отметить, что он сделан добротно. Не зря он смог вызвать различного рода эмоции на той стороне. Это лишь свидетельствует о высоком профессионализме наших спецслужб. Дай бог, чтобы и впредь они действовали также качественно, эффективно и реагировали на те действия, которые предпринимаются против Беларуси из-за рубежа, - подчеркнул Макей.

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