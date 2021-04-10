Макей прокомментировал предложение о переносе переговоров по Донбассу из Минска в «нейтральную» Польшу

Макей прокомментировал предложение о переносе переговоров по Донбассу из Беларуси в «нейтральную» Польшу. Фото: БелТА

Глава Министерства иностранных дел Владимир Макей в эфире программы «Вопрос номер один» на «Беларусь 1» прокомментировал предложение о переносе переговоров так называемой трехсторонней контактной группы по Донбассу из Минска в Польшу.

- Что касается заявления господина Кравчука, президент Беларуси уже неоднократно говорил, что мы не навязываемся в какие-то посредники. И мы не навязывались в данный процесс, в который оказались вовлечены по просьбе Украины, Германии, России и Франции. Мы абсолютно достоверно выполняли те обязанности, о которых нас просили: обеспечение работы трехсторонней контактной группы. Никаких претензий к нам не было. Были лишь благодарности с украинской стороны, со стороны России, а также со стороны ОБСЕ, - заявил Макей.

Глава МИД Беларуси добавил, что подобного рода «вакханалия» вокруг данного заявления говорит лишь о нежелании отдельных украинских политиков соблюдать те договоренности, которые были достигнуты в Минске.

- Да неважно, где именно будут проходить эти заседания. Пусть они даже в Антарктиде проходят. Главное, чтобы был достигнут конкретный результат, - подчеркнул Макей.

Он отметил, что предложение господина Кравчука для него смехотворно.

- У меня предложение господина Кравчука вызывает смех. Например: «Мы должны проводить заседания трехсторонней контактной группы в нейтральной стране, к примеру, в Польше». Вот три раза ха-ха-ха. Мне неизвестно, откуда родом господин Кравчук, но вот эта его фраза-шутка достойна пера покойного одессита Михаила Жванецкого. Более «нейтральной» страны, чем Польша, наверное, во всем мире не сыскать, - прокомментировал Макей.

Глава белорусского МИД в очередной раз подчеркнул, что Беларусь не гналась за лаврами миротворца.

- Нас попросили оказать содействие в урегулировании кризиса на востоке Украины, и мы добросовестно данную просьбу постарались выполнить. Не хотят работать дальше – пожалуйста. Пусть ищут другое место. Речь идет не об этом – это все определенные уловки. Речь идет о том, что все стороны должны быть заинтересованы в скорейшем урегулировании кризиса на востоке Украины, а не в попытка обойти в том числе и Минские договоренности, - подытожил Макей.

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