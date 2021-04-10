Макей – Западу: «Режим в Беларуси крепок, силен, и он выстоит!»

Макей заявил, что режим в Беларуси силен, крепок, и он выстоит. Фото: БелТА

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в программе «Вопрос номер один» на «Беларусь 1» ответил Западу, что режим Беларуси крепок, силен, и он выстоит. Также глава МИД призвал западных партнеров не повторять ошибок прошлого.

- Мы никогда не говорили и не занимались деятельностью, которая была бы направлена на подрыв наших отношений с другими государствами, и, в первую очередь, с нашими соседями. Мы вынуждены реагировать на те деструктивные заявления и конкретные шаги, которые предпринимаются в отношении Беларуси со стороны наших западных соседей. Более того, они вредят развитию государства, государственности и общества, - сказал Макей.

Он также добавил, что очень удивлен, что наши партнеры пытаются задействовать и национальный, и культурный, и исторический факторы.

- Меня удивляют, что наши партнеры пытаются задействовать и национальный, и исторический и культурный факторы. Готовы дергать за любые ниточки, лишь бы убрать неугодный режим. Давайте не будем повторять ошибок прошлого. Хочу сказать, что режим Беларуси крепок, силен, и он выстоит. Нужно выстраивать с ним отношения исходя из этого фактора. И не нужно стремиться организовывать здесь какие-то революции. Это не приведет ни к чему хорошему, - заявил Макей.

Министр иностранных дел отметил, что подобная политика некоторых стран в отношении Беларуси не находит массовой поддержки даже среди их собственного населения.

- Кто-то может в данной ситуации ерничать, но к нам увеличилось число обращений за получением гражданства Беларуси. И из западных стран. Мы данную информацию сейчас обобщаем и будем докладывать руководству с тем, чтобы были приняты какие-то меры. Возможно, ускоренной процедуре предоставления гражданства этим людям. Я понимаю, почему. Наверное, в первую очередь, сыграла пандемия коронавируса. Никакой гражданин западной страны не поехал был в какую-то небезопасную и нестабильную страны. Эти обращения имеют под собой конкретные и веские основания, - заверил Макей.

По его словам, Беларусь и далее будет реагировать на деструктивные действия, но никогда не предпримет шагов, направленных на то, чтобы рассорить народы.

- Мы заинтересованы в развитии всестороннего сотрудничества с нашими соседями, которые, как говорит президент, даны нам от Бога. Но, конечно же, мы не сможем оставить без ответа те деструктивные действия, которые пытаются предпринимать наши партнеры на внешнем контуре, - подытожил Макей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Такого уровня падения людей я не видел давно»: Макей высказался о некоторых белорусских гражданах, которые сбежали на Запад.

Глава МИД Беларуси добавил, что увидел, кто есть кто. (подробности)

Макей прокомментировал предложение о переносе переговоров по Донбассу из Минска в «нейтральную» Польшу.

Главу МИД Беларуси данная идея рассмешила. (подробности)