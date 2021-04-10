Николай Статкевич отказался далее ознакамливаться с материалами дела Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Николай Статкевич написал своей супруге Марине Адамович письмо, в котором говорит о том, что отказывается далее ознакамливаться с материалами дела. Письмо датировано 31 марта. Об этом на своей странице в Facebook написала жена Статкевича.

- Дело будет передано в прокуратуру после того, как мы все ознакомимся с его материалами. А это, как я уже писал, аж 110 томов. Правда, сегодня я решил прекратить ознакомление и сделала устное (под запись) заявление: «Изучив обвинение и 30% материалов дела, я пришел к твердому убеждению, что оно было сфабриковано. Мало того, по моему убеждению, следствие посягнуло на основополагающие конституционные права граждан: свободу слова, право на мирные собрания, право на участие в выборах в качестве кандидатов или их доверенных лиц, - написал в письме Статкевич.

Он добавил, что не хочет иметь отношения в тому, что считает преступление и поэтому отказывается от ознакомления с остальными материалами дела.

Напомним, что Николай Статкевич обвиняется по статье 342 Уголовного кодекса – Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. В декабре 2020 года ему было предъявлено новое обвинение – по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса. Якобы он, совместно с Сергеем Тихановским и Павлом Северинцем участвовал в подготовке массовых мероприятий.

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