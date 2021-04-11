Появилось видео ДТП в Минске с пострадавшим подростком: одна из машин чуть не сложилась пополам

Авария на Долгиновском тракте. Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Серьезное ДТП произошло на Долгиновском тракте в Минске в субботу, 10 апреля. Подробности сообщила пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Около 12.10 часов в аварию на магистрали попали несколько авто. За рулем «Пежо» была 50-летняя водитель, она направлялась по тракту от улицы Автомобилистов в сторону МКАД. В какой-то момент водитель «Пежо» решила перестроиться в соседнюю полосу, но не убедилась в безопасности этого маневра и по сути «подставила» свою машину под попутный «Фиат».

В аварии пострадал пассажир "Фиата". Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

- В момент столкновения пострадал 15-летний пассажир «Фиата». Подростка доставили в больницу. По аварии проводится проверка, - добавили в пресс-служеб.

В ГАИ также напомнили автолюбителям о том, что во время перестроения необходимо уступать дорогу попутным транспортным средствам, без изменения их направления движения.

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