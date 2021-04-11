Годовщина трагедии: 10 лет со дня теракта на станции метро «Октябрьская»

Десять лет назад в минской подземке прозвучал взрыв. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Ровно десять лет назад в метро Минска произошел теракт - самая страшная трагедия в новейшей истории Беларуси. Взрыв на «Октябрьской» стал причиной гибели 15 человек, еще 400 человек получили ранения различной степени тяжести.

Взрывное устройство взорвалось в понедельник вечером, 11 апреля 2011-го года, на одной из самых загруженных станций минской подземки. Террорист запустил устройство дистанционно - в 17.55 часов, ровно в тот момент, когда на станцию прибыл состав поезда.

МВД заявляло, что мощность сдетонировавшего устройства составила около 5 - 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. Диаметр воронки на месте под лавкой, где была оставлена сумка с бомбой - около 80 сантиметров.

Всего жертвами теракта стали 15 человек: 9 скончались на месте трагедии, трое умерли в больницах в тот же день, еще трое скончались спустя несколько суток. Среди сотен человек получивших разные травмы были не только белорусы, но и иностранцы - россияне, украинцы, армяне и туркмены. У десятков людей были тяжелые травмы, нескольким оторвало конечности.

Спустя менее 2,5 часа на место теракта приехал Александр Лукашенко с сыном Николаем, которому на тот момент было 6 лет. Они возложили цветы. 13 апреля по всей Беларуси был объявлен траур.

Первого подозреваемого по факту взрыва задержали менее чем через сутки. Его подельника - в ночь с 12 на 13 апреля.

По уголовному делу о терроризме (ч.3 ст.289 УК РБ) признали виновными 25-летних витебчанина Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, их также назвали причастными ко взрывам на День Независимости в Минске в 2008-ом году, взрыву в Витебске в 2005-ом и другим схожим преступлениям в период с 2000 по 2004 годы. Суд был открытым и начался спустя пять месяцев после теракта - 15 сентября 2011-го года. Как и просил прокурор обоих обвиняемых приговорили к смертной казни, 17 марта 2012 года приговор был приведен в исполнение.

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