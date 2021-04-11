До +19 и небольшой дождь: погода в Беларуси на 12 апреля

В понедельник 12 апреля в Беларуси будет по-весеннему тепло. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Белорусские синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в понедельник, 12 апреля. Подробности БелТА сообщили в Белгидромете.

Так в начале новой рабочей недели теплая погода в стране сохранится. Ночью температура воздуха опуститься до +1…+6 градусов, но в западных регионах будет и до +9 тепла в ночные часы.

Днем станет еще теплее - градус поднимется до +13…+19 выше ноля. В целом днем будет переменная облачность и в основном без осадков. Только в некоторых юго-западных районах могут быть непродолжительные осадки в виде дождя.

Ветер в течение суток - южного и юго-восточного направлений, преимущественно - умеренный, но днем местами может быть и порывистым.

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Железнодорожное сообщение восстанавливается в ежедневном формате (подробности).