До +19 и небольшой дождь: погода в Беларуси на 12 апреля

В понедельник 12 апреля в Беларуси будет по-весеннему тепло.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
Белорусские синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси в понедельник, 12 апреля. Подробности БелТА сообщили в Белгидромете.
Так в начале новой рабочей недели теплая погода в стране сохранится. Ночью температура воздуха опуститься до +1…+6 градусов, но в западных регионах будет и до +9 тепла в ночные часы.
Днем станет еще теплее - градус поднимется до +13…+19 выше ноля. В целом днем будет переменная облачность и в основном без осадков. Только в некоторых юго-западных районах могут быть непродолжительные осадки в виде дождя.
Ветер в течение суток - южного и юго-восточного направлений, преимущественно - умеренный, но днем местами может быть и порывистым.
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