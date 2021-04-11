Фотофакт. В Гродненском районе сотрудники МЧС спасли 17-летнего суицидника

Увидев спасателей, юноша занервничал и стал бегать, и метаться на крыше здания. Фото: pixabay.com.
В Гродненском районе, эмчеэсовцы спасли жизнь 17-летнему молодому человеку, сообщила пресс-служба МЧС.
Это произошло в деревне Жуковичи в субботу, 10 апреля. Около 19.45 часов в дежурную службу «101» позвонили очевидцы рассказали, что молодой сельчанин забрался на крышку деревенской трехэтажки и вот-вот спрыгнет.
На место оперативно прибыли два отделения №7 пожарной аварийно-спасательной части Гродно. Спасателей юноша «встречал», сидя на краю скатной кровли и свесив ноги вниз.
"Куб жизни" развернули на земле спасатели. Фото: МЧС.
Чтобы отговорить парня от опрометчивого поступка несколько сотрудников МЧС тоже поднялись на крышу. В это время их коллеги развернули на земле «куб жизни».
- Юноша занервничал и принялся бегать по крыше, поэтому надувную конструкцию пришлось несколько раз перемещать, - прокомментировали в пресс-службе.
Но в итоге «куб» так и не понадобился. В течение 20 минут разговаривая с парнем, спасатели приблизились к нему и взяли его под руки. Затем его вывели из дома и передали бригаде «скорой».
Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники милиции.
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