Водитель и 18-летняя пассажирка сгорели заживо в Nissanе: подробности жуткого ДТП в Пинском районе

Машина вылетела на скорости с трассы в кювет. Фото: СК.

Смертельная авария произошла на территории Пинского района ночью в воскресенье, 11 апреля. Подробности сообщил телеграм-канал Следственного комитета.

На ночной трассе направлением Лунинец-Пинск водитель «Ниссана» не справился с управлением. В итоге машина оказалась в кювете, где врезалась в придорожные деревья и загорелась.

В ДТП на Р8 погибли два человека. Фото: СК.

- Водитель и 18-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия, - прокомментировали в СК.

На месте аварии работали специалисты, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская и автотехническая экспертизы.

В отношении погибшего водителя возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.317 УК РБ).

Идет следствие.

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