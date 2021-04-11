Уже точно: долгожданные поезда «Ласточки» с 30 апреля запустят между Минском и Москвой

"Ласточки" между Москвой и Минском будут ходить по зеркальному расписанию. Фото: пресс-служба РЖД.

О том, что впервые между Москвой и Минском начнутся сообщение давно анонсируемыми скоростными поездами «Ласточка», проинформировала пресс-служба РЖД.

Так российский перевозчик сообщает о том, что столицы России и Беларуси свяжут пары скоростных поездов №717/722 и №721/718. «Ласточки» стартуют с 30 апреля и будут ходить по зеркальному расписанию, то есть отправляться из Минска и Москвы составы будут в одно и то же время: в 6.20 утра и 16.00 дня.

Добираться в конечный пункт поезд будет менее чем за семь часов. В одну сторону состав будет идти 6.50 (6.55) часов со средней скоростью 110 километров в час. Кроме того, у «Ласточек» будут остановки в Смоленске и Вязьме.

- На маршруте будут курсировать скоростные электропоезда «Ласточка» в комплектации «Премиум» в пятивагонном исполнении, где пассажирам будут доступны два класса обслуживания - бизнес и эконом. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, а также специализированные места с креплением для колясок и кнопкой вызова проводника, - уточнили в пресс-службе.

Цены на поезда «Ласточка» Москва - Минск пока неизвестны, в РЖД обещали сообщить их в ближайшее время. Но известно, что в этих скоростных поездах есть возможность ехать «бизнес-классом». Это самые дорогие места, по билетам которых пассажирам предлагают целый перечень услуг: от питания с выбором блюд и розеток для зарядки гаджетов до автоматов для чистки обуви.

Напомним, первое тестирование «Ласточки» на маршруте Москва-Минск состоялось еще в 2013-ом году, но регулярного маршрута тогда так и не случилось.

Ранее «Комсомолка» уже писала о том, что с 13 апреля БелЖД добавила число пассажирских составов в Россию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Информация о дополнительных ПЦР-тестах для поездок в Турцию не подтвердилась.

Власти официально прокомментировали, что необходимо туристам для посещения Турции во условиях пандемии COVID-19 (подробности).

Макей - Западу: «Режим в Беларуси крепок, силен, и он выстоит!».

Глава МИД призвал западных партнеров не повторять ошибок прошлого (подробности).