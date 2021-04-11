Названа страна ЕС, которая будет платить туристам по €200 за отдых

Из-за потерь 2020 года страны готовы доплачивать за отдых, чтобы привлечь больше туристов. Фото: Artur Bogacki | Getty Images

Власти Мальты решили доплачивать в 2021-ом году туристам за отдых в стране, сообщает Reuters. Выплаты отдыхающим составят 200 евро не менее чем за 3-дневный отдых.

По словам министра туризма Мальты Клейтон Бартоло, такое решение основано на том, что из-за пандемии в 2020-ом году страну посетили на 80 процентов туристов меньше, чем за год до этого.

Уточняется, что 100 евро заплатят туристам, оформившим бронь в пятизвездочных гостиницах, а еще 100 будут выделены администрацией из бюджета отеля. Чуть меньшие выплаты получат туристы, отдыхающие в более бюджетных гостиницах, 150 евро за четыре звезды и 100 евро за три. Кстати, за отдых на мальтийском острове Гозо туристам будут повышать выплаты еще на 10 процентов.

- Данной программой лояльности мы рассчитываем привлечь около 35 тысяч дополнительных туристов, - резюмировал министр Бартоло.

Известно, что на данный момент на Мальте - самый высокий уровень вакцинации от коронавируса в Евросоюзе. В стране по меньшей мере одной дозой вакцины привили уже 42 процента взрослого населения.

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